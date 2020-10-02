В полицию с заявлением о краже обратилась 45-летняя жительница поселка Солнечный. Об этом сообщили в городском УМВД.

С ее карты 20-летний племянник тайком снял 83 тысячи рублей. Ранее он уже так делал и признался, что и в этот раз не смог совладать с собой. Он потратил 14 тысяч на покупку одежды, а остальное спрятал, чтобы потратить потом.

На молодого человека возбудили уголовное дело. Во время расследования у парня изъяли 69,8 тысячи рублей, их вернули владелице.

Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в суд для принятия решения по существу.

Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.