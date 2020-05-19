В Саратовской области составлено 65 административных протоколов за нарушения правил охоты. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Одно из таких нарушений было выявлено в Екатериновском районе Саратовской области. У нарушителя изъяли добычу, а именно 105 карасей и пять сомов. Так же лишили его оборудования для рыбалки: трех рыболовных сетей и надувной лодки. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Всего во время запрета с 20 апреля по 19 мая в Саратовской области выявлено 158 фактов незаконной рыбалки и возбуждено 53 уголовных дела за подобные нарушения. Напомним, что штраф за игнорирование запрета рыбачить может стоить от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, в размере заработной платы или иного дохода нарушителя за период от двух до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

в Саратовском водохранилище рыбалка запрещена до 20 июня. Однако тем, кто рыбачит с помощью поплавочной или донной удочки, спиннингом рыбачить можно. Но не стоит забывать, что на одну удочку у одного рыбака, может быть не более двух крючков.

С 1 мая по 30 июня запрет установлен по всему Волгоградскому водохранилищу (все районы области и Саратов).