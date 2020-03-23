Росгвардейцы проверили соблюдения правил проведения охоты в угодьях Ровенского и Краснокутского районов.

Было проинспектировано более 100 человек и 12 машин. Так, 61-летний охотник оставил ружье без присмотра у села Новокаменка, в связи с чем на него был составлен административный протокол. 51-летний мужчина охотился на самок серых уток, добыча которых запрещена. За это он тоже будет отвечать.

Кроме того к ответственности привлекли 36-, 52-, и 62-летних мужчин за охоту без соответствующего разрешения.

Правоохранители напомнили охотникам о правилах безопасности ношения огнестрельного оружия в состоянии алкогольного обвинения и последствиях за их нарушения.