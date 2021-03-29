В отношении 41-летнего рецидивиста из Саратова, ранее судимого за кражу и грабеж, возбуждено очередное уголовное дело. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, 26 марта около 10:30 16-летний парень шел домой с улицы. В подъезде он встретился с 41-летним рецидивистом, который шел от друга после застолья. Тот попросил у него позвонить, на что юноша охотно протянул свой телефон.

Мужчина положил гаджет в карман и пошел к выходу. Молодой человек бросился за ним и попросил отдать аппарат, за что получил несколько ударов по голове.

Он добрался до своей квартиры, где родители вызвали полицию.

Правоохранители по горячим следам вычислили злоумышленника. Ему предъявлено обвинение в грабеже, гражданин во всем сознался.

Преступника взяли под стражу.

Доказательства закрепляются, расследование продолжается.



