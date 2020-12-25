Расследование уголовного дела в отношении 36-летнего саратовца, обвиняемого в разбое и попытку надругаться над женщиной с угрозой убийством. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, вечером 19 сентября мужчина пил спиртное в частном доме на 2-й Речной улице в Саратове. Одна из представительниц прекрасного пола ушла. Около 18:30 гражданин пошел за ней, думая, что придет в дом, где она живет. Мужчина ошибся, прибыл к 50-летней женщине и стал требовать, чтобы та позвала подругу.

Хозяйка дома объяснила, что он ошибся. В ответ на это злоумышленник схватил канцелярский нож, стал угрожать даме убийством, повалил на пол. Он стал снимать одежду и попытался совершить действия сексуального характера и требовать с нее ценности. Потерпевшая сказала ему, что у нее ничего нет.

Тогда мужчина стал обследовать помещение и обнаружил в одной из коробок деньги. Женщина улучила момент, когда он отвлекся, убежала к соседке и вызвала от нее полицию. Правоохранители обнаружили мужчину в доме приятеля. Он не успел потратить похищенные 21,4 тысячи рублей.

Злоумышленник признал свою вину лишь в разбое, он находится под стражей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.