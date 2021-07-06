Расследование уголовного дела в отношении 26-летнего саратовца, обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности детей и распространении материалов, содержащих их обнаженные изображения, подошло к концу. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, с апреля по август 2020 года молодой человек в соцсетях знакомился с девочками из Саратова и Саратовской области. Он знал об их малолетнем возрасте и требовал от них интим-фото. Те делали, что он хочет. Взамен мужчина отправлял им аналогичные фотографии, в том числе, с изображением других малолетних девочек. Всего потерпевшим по уголовному делу признано 15 несовершеннолетних в возрасте от 8 до 13 лет.

Следователям удалось установить психологический контакт с потерпевшими и собрать доказательства совершенных в отношении них противоправных деяний. Обвиняемого взяли под стражу. Парень так и не признал своей вины, хотя доказательства говорили об обратном.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.