Расследование уголовного дела в отношении 56-летнего саратовца, обвиняемого в совершении сексуальных действий с малолетней и разврат, подошло к концу. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, гражданин приходил к знакомой, которая живет в Волжском районе Саратова, как друг семьи. На самом деле он трижды совершил с десятилетней девочкой в июне 2017 года действия сексуального характера. В августе и ноябре 2019 добавились еще эпизоды. О случившемся мать потерпевшей узнала из переписки жертвы и злоумышленника, сообщила об этом в полицию.

Следователи установили психологический контакт с ребенком, собрали доказательства.

Обвиняемого взяли под стражу. Мужчина так и не признал своей вины, хотя доказательства говорят об обратном. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.