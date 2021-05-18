В Саратовской области предъявлено обвинение 27-летнему мужчине, оставившему в опасности двух малолетних детей, в результате чего они погибли. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, гражданин был в гостях у своей 30-летней родственницы, которая жила со своими малолетними дочерьми в возрасте трех и 11 лет в частном доме поселка Красный Текстильщик Саратова. Они употребляли спиртное и курили. Вечером 5 мая хозяйка, ее дети и 27-летний племянник легли спать. 6 мая около часа ночи из-за неосторожного курения здание загорелось. Пьяные граждане проснулись, мужчина мог разбудить детей и вывести их из дома, однако он этого не сделал из-за своего состояния.

В результате ЧП гражданка и ее дочери погибли.

Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Доказательства закрепляются, расследование продолжается.