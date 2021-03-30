В отношении 43-летнего саратовца возбуждено уголовное дело за вовлечение людей в секту “Свидетели Иеговы”. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По решению Верховного суда РФ деятельность этой организации признана экстремисткой.

Мужчина знал об этом, но с 6 сентября 2017 года по 12 июня 2018 года проповедовал в их рядах и зазывал туда людей, составлял отчеты по сборам денег и проведение собраний и сам ходил на них.

Гражданина раскрыли силовики.

Злоумышленник так и не признал своей вины, хотя доказательства говорят об обратном.

Уголовное дело в отношении него направлено в суд.