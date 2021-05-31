30-летний саратовец ответит перед Октябрьским районным судом за выращивание конопли. Об этом сообщили в Приволжском ЛУ МВД России на транспорте.

Правоохранители вышли на него через 24-летнего местного жителя, которого задержали в апреле 2020 года. У него был сверток с 0,6 грамма запрещенного вещества.

Дома у злоумышленника обнаружили предметы и оборудование для выращивания и высушивания растений. Изъяли саженцы, противень с веществом растительного происхождения, семена конопли. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством – марихуаной общим весом более 100 граммов.

У обвиняемого нашли стеклянную банку с шестью пакетами, а также контейнер, внутри которых находилось вещество растительного происхождения. Согласно проведенным экспертизам вещества признаны наркотическим средством – марихуаной общим весом более 200 граммов.

На злоумышленника завели уголовное дело, ему грозит до десяти лет лишения свободы.