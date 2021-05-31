30-летний саратовец ответит перед Октябрьским районным судом за выращивание конопли. Об этом сообщили в Приволжском ЛУ МВД России на транспорте.

Правоохранители вышли на него через 24-летнего местного жителя, которого задержали в апреле 2020 года. У него был сверток с 0,6 грамма запрещенного вещества.

Дома у злоумышленника обнаружили предметы и оборудование для выращивания и высушивания растений. Изъяли саженцы, противень с веществом растительного происхождения, семена конопли. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством – марихуаной общим весом более 100 граммов.

У обвиняемого нашли стеклянную банку с шестью пакетами, а также контейнер, внутри которых находилось вещество растительного происхождения. Согласно проведенным экспертизам вещества признаны наркотическим средством – марихуаной общим весом более 200 граммов.

На злоумышленника завели уголовное дело, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here