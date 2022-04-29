В Марксовском районе суд вынес приговор 27-летнему местному жителю за причинение смертельного вреда бывшему тестю. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Известно, что вечером 4 августа прошлого года в селе Бобровка 26-летний мужчина находился во дворе дома 68-летнего бывшего тестя. Из-за личной неприязни он ударил того ногой в грудь. Пострадавший скончался в машине «скорой помощи».

По словам экспертов, смерть наступила от пневмоторакса, образовавшегося из-за перелома трех ребер слева.

Суд назначил наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год.