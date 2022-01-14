Завершено расследование уголовного дела по обвинению 51-летнего ранее судимого местного жителя в убийстве и угрозе убийством. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

13 октября 51-летний житель Волжского района находился во дворе многоквартирного дома по улице Героев Краснодона в Саратове, где услышал голоса мужчин из жилой надворной постройки.

Он ошибочно решил, что в компании находится мужчина, с которым он конфликтует. Нагрянув к компании, злоумышленник вывел на улицу находившегося там 59-летнего мужчину и, не придав значения, что это совершенно другой человек, а не тот, с кем он намеревался разобраться, начал его избивать.

Пострадавший скончался. Во время избиения 60-летний мужчина попытался остановить обвиняемого, но в ответ злоумышленник стал высказывать в его адрес угрозы убийством.

Несмотря на непризнание обвиняемым своей вины, следственным органом собраны исчерпывающие доказательства. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.