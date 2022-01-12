В Саратове в отдел полиции обратился администратор сетевого супермаркета с заявлением о краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Мужчина пояснил, что неизвестные похитили из продуктового магазина сканер штрих-кодов. Сумма ущерба составила более 23 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 36-летний местный житель. Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что похитил устройство, поскольку перепутал с телефоном кассира. Он планировал им воспользоваться, но не смог разобраться, как работает.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.