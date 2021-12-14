Накануне, 13 декабря, в полицию поступило сообщение от сотрудника сетевого магазина, расположенного на улице Тельмана. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Мужчина рассказал полицейским, что неизвестные ночью разбили стекло в торговой точке и похитили алкоголь. Ранее, 10 и 11 декабря, в полицию поступило два аналогичных заявления от директоров магазинов, расположенных на улице Полтавская.

Возбуждены уголовные дела. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 30-летнего мужчину. Расследование продолжается.