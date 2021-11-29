В отдел полиции Заводского района Саратова поступило заявление о мошенничестве от директора одной из организаций. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

По его словам незнакомец, злоупотребив его доверием, завладел товаром на сумму 49 881 рубль в строительном магазине. Он представился сотрудником их фирмы.

Подозреваемым оказался 55-летний житель Лысогорского района. Мужчина сотрудничал организацией — занимался доставкой товара на личной машине.

Решив заработать легких денег, он поставил печати на накладные, расписался в них и отправился в магазин. Так, плитку, цемент, инструменты, дюбели и радиатор продал неизвестным.

Не дождавшись оплаты, представители магазина обратились в фирму, а те в свою очередь удивились этому, так какйм товар не приобретали и написали заявление в полицию. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.