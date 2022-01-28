В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

39-летний местный житель проживал вместе со своей сожительницей, а также ее 16-летней дочерью в Кировском районе. В период времени с весны 2019 года по май 2021 года, пользуясь тем, что остался наедине с девочкой, мужчина изнасиловал ее. На тот момент ей еще не было 14 лет.

случаями нахождения наедине с дочерью сожительницы, которая на тот период времени не достигла четырнадцатилетнего возраста, злоумышленник совершил ее изнасилование, а также иные действия сексуального характера с применением насилия. Впоследствии девочка рассказала о произошедшем своей матери, которая обратилась с заявлением в полицию.

Следователем подозреваемый был задержан. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.