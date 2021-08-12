Житель Саратова похитил должника возле торгового центра на улице Танкистов и попытался заставить его вернуть долг, сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

Потерпевший проследовал со злоумышленником в неизвестном направлении на его автомобиле. Привезя похищенного на территорию хозяйственного корпуса на улице Елшанская, злоумышленник удерживал там мужчину против его воли, постоянно находясь с ним, чтобы тот не сбежал. Целью похищения была попытка заставить потерпевшего вернуть долг.

Потерпевший смог сообщить о случившемся своему приятелю, и тот обратился в полицию. Сотрудники МВД освободили похищенного и заключили злоумышленника под стражу. Он не признал своей вины. Обстоятельства произошедшего уточняются.