В отдел полиции поселка Солнечный обратился 39-летний индивидуальный предприниматель с заявлением о краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратову.

Он сообщил, что с промышленной зоны, расположенной на Сокурском тракте, неизвестный похитил 2 металлических ящика и 125 поддонов. Сумма ущерба составила 56 250 рублей.

В отдел полиции доставлен 30-летний мужчина, привлекавшийся к уголовной ответственности. Ящики горожанин сдал в пункт приема металлолома, а деревянные поддоны продал неизвестному.

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.