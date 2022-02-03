В полицию Кировского района Саратова обратился 39-летний мужчина по факту кражи из сетевого магазина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

По словам заявителя, неизвестный украл его кошелек в магазине на улице Астраханская. По данному факту возбуждено уголовное дело.

-Установить подозреваемого удалось, в том числе, при помощи записи с камеры видеонаблюдения. Фокус с исчезновением чужой вещи показал мужчина, стоящий в очереди у кассы сразу после заявителя. Заметив оставленный кошелек, неизвестный накрыл его пакетом, а после забрал вместе с купленным товаром и покинул магазин, — рассказали в пресс-службе.

В отдел полиции был доставлен 60-летний житель Кировского района. Мужчина признался в содеянном. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.