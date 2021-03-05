Следователи проводят проверку после сообщения из СМИ о травмировании 24-летнего жителя Вольска в результате падения с моста. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

13 февраля его госпитализировали в больницу. В ночь до этого парень шел по мосту через Глебучев овраг у дома №190\198 на улице Чернышевского. Причиной ЧП могло стать отсутствие перил и сквозное разрушение асфальта.

Проверка помогла найти свидетеля, который через некоторое время после падения молодого человека обнаружил его и вызвал бригаду “скорой помощи”.

Следователь с ним осмотрел место происшествия. Мужчина указал место, где обнаружил пострадавшего. Лазерным дальнометром зарегистрирована высота моста в месте падения пострадавшего — на высоте около десяти метров. Зафиксированы участки разрушения асфальта.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Истребованы документы о мосту — балансодержателе, ремонте. Получена медицинская документация пострадавшего для проведения судебно-медицинской экспертизы.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.