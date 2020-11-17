Расследование уголовного дела в отношении 56-летнего саратовца, обвиняемого в покушении на убийство, продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

10 сентября 2020 года он со своей 48-летней сожительницей поехал на дачу, которая принадлежала ее семье. Пара поссорилась, женщина решила уйти с участка, но возлюбленный догнал ее, облил горючим и поджег. Она упала на землю, попыталась сбить пламя.

Мужчина опомнился и окатил ее водой из ведра. Пострадавшая попыталась убежать к соседке, но он догнал ее, повалил на землю и приволок обратно. Злоумышленник схватил штыковую лопату и ударил острием по шее женщины.

Соседка спасла ее от очередного удара, вызвала “скорую”, которая госпитализировала женщину.

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся, его взяли под стражу.

Расследование продолжается.