Суд признал 31-летнего местного жителя виновным в хранении наркотиков и смерти человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

23 августа прошлого года двое братьев, проживающих в Балакове, приобрели наркотики в интернете. После того, как они забрали закладку, их задержали сотрудники полиции. При младшем из братьев нашли наркотики и он взял всю ответственность на себя, заверив полицейских в том, что старший брат не знал.

25 августа вечером 31-летний мужчина пришел в гости к своему 40-летнему брату, проживавшему на улице Комарова. Братья поссорились из-за того случая и подрались. Из-за полученных травм старший брат скончался.

Следственным органом собраны исчерпывающие доказательства, подтверждающие совершение подсудимым инкриминируемого ему деяния. Судом мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.