Суд признал 58-летнего саратовца виновным в убийстве 41-летнего зятя. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что 1 июня днем мужчина распивал у него дома спиртное. Муж дочери услышал претензии о необеспечении семьи и злоупотреблении алкоголем и потребовал прекратить критику.

Его слова не остались услышанными, тогда злоумышленник ударил четыре раза обидчика кулаками по лицу, затем схватил нож и четыре раза пырнул его в шею, а потом ушел.

По горячим следам мужчину задержали полицейские.

Еще до начала следствия гражданин признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Ему дали десять лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год.





