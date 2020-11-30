Суд признал 28-летнего рецидивиста из Саратова виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что 22 мая он пил со своим 41-летним приятелем в квартире второго из них на Московском шоссе. Утром гость проснулся и пошел за спиртным. Он пошел спать и проснулся от того, что его товарищ проверял карманы. Мужчина пристыдил его и пошел к себе домой, но обида не давала покоя, он пошел обратно разбираться.

После озвучивания претензии злоумышленник ударил друга кулаком в челюсть, от чего тот упал на диван. Мужчина получил еще несколько ударов по голове и груди.

В этот момент в квартиру зашел его сосед. Увидев его, гражданин вызвал потерпевшему “скорую помощь”, а сам вышел к подъезду и находился там до приезда сотрудников полиции.

Прибывшие медики отвезли избитого горожанина в больницу, где 2 июня он скончался.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной его смерти стала тупая травма головы и шеи.

Еще до начала следствия и в суде мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Ему дали 11 лет исправительной колонии строгого режима.