Суд признал 43-летнего рецидивиста из Саратова виновным в насильственных действиях сексуального характера и разбое. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что 28 апреля около 18:00 он шел к своей знакомой в Ленинский район, перепутал дверь и зашел к 28-летней женщине. Та не стала закрывать квартиру, потому что ждала мужа с работы.

Он угрожал расправой гражданке и ее ребенку, потребовал дать ему деньги. Получив отказ, злоумышленник начал угрожать ножом и надругался над женщиной. В этот момент домой пришел ее супруг с правоохранителями, которые пресекли действия злоумышленника и передали его правоохранителям.

Мужчина так и не признал своей вины, хотя доказательства говорили об обратном. Ему дали 12 лет исправительной колонии строгого режима и оштрафовали на 100 тысяч рублей.