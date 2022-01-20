Суд признал виновным 39-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении вреда потерпевшему, повлекшему за собой его смерть. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

7 сентября прошлого года в квартире дома по улице Зеркальной Саратова компания из трех человек отмечала день рождения мужчины. Пьяный 39-летний гость стал проявлять агрессию к 47-летнему хозяину квартиры-имениннику и нанес ему множественные удары кулаками и ногами. Сначала третьему приятелю удалось оттащить злоумышленника от потерпевшего, но он продолжил его избивать.

Позднее третий мужчина направился домой, а потерпевший и злоумышленник заснули. Утром последний покинул жилище потерпевшего, а третий приятель обнаружил 47-летнего мужчину без признаков жизни.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.