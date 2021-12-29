Суд признал виновным в причинении вреда здоровью и убийстве ранее судимого 57-летнего жителя Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

29 августа прошлого года 57-летний мужчина вместе с сожительницей отдыхал на принадлежащей ей даче в СНТ «Полянка» Заводского района. К ним в гости наведались их знакомые — 40-летняя женщина и 48-летний мужчина. Расположившись во дворе, компания начала выпивать.

С наступлением ночи гостья ушла в дом. Тем временем, между мужчинами разразился спор на тему жизненных ценностей и достигнутых успехов. В ходе ссоры 57-летний мужчина взял со стола нож и нанес 48-летнему оппоненту удар в шею. Раненый мужчина упал на землю. На шум происходящего из дома выбежала 40-летняя женщина и попыталась защитить потерпевшего от нападавшего. Злоумышленник нанес ей 4 удара кулаком в область головы, после чего, уже в доме, продолжил наносить удары металлическим ковшом в область головы, а также кулаками в область туловища и конечностей.

Избивая ее, мужчина требовал, чтобы она взяла на себя убийство потерпевшего и для большего ее устрашения, вложил ей в руку нож. Затем он выбежал во двор и нанес несколько ударов ногами раненому мужчине в область головы. После этого он сам вызвал бригаду скрой помощи и полицию, рассчитывая, что его план по возложению ответственности за содеянное на женщину, сработает.

Прибывшим полицейским женщина рассказала всю правду. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 12 лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.