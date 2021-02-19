Суд признал 56-летнего саратовца виновным в изнасиловании 13-летней дочери своей знакомой. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

В июне 2017 года он трижды надругался над десятилетней девочкой, дочерью своей знакомой из Волжского района города.

В августе 2019 года гражданин снова сделал это, а потом изнасиловал.

В ноябре 2019 года он совершил разврат уже с 12-летней девочкой. О случившемся ее мать узнала из смс-переписки мужчины с дочерью и обратилась с заявлением к правоохранителям.

Следователи установили психологический контакт с ребенком и собрали доказательства всех эпизодов противоправных действий мужчины.

Злоумышленник так и не признал своей вины, хотя и доказательства говорили об обратном.

Ему дали 14 лет колонии строгого режима.