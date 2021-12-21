уд признал виновным в насилии над ребенком 52-летнего жителя Саратова. Он также обвинялся и в незаконном приобретении и хранении патронов и пороха, сообщает пресс-служба СУ СКР.

Житель Заводского района вступал в интимную связь со своей малолетней дочерью почти пять лет, начиная с 8-летнего возраста девочки. Только в феврале прошлого года она решилась рассказал о происходящем матери. Женщина обратилась с заявлением в следственный комитет.

В процессе расследования уголовного дела по месту жительства обвиняемого был проведен обыск, в ходе которого обнаружен порох, а также патроны к нарезному огнестрельному оружию.

Суд назначил мужчине 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года и штрафом 30 000 рублей.