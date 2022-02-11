Суд признал виновным в причинении смерти 46-летнего жителя Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

В ночь с 29 сентября на 30 сентября прошлого года 46-летний мужчина, находясь в частном доме на улице Павлова в Балашове, выпивал с 57-летним приятелем. Мужчины поругались и начала драка, в ходе которой подсудимый нанес серьезные травмы оппоненту. От повреждений тот скончался в больнице.

Следственным органом собраны исчерпывающие доказательства, подтверждающие совершение обвиняемым инкриминируемого ему деяния. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.