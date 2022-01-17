Суд признал виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему за собой смерть потерпевшего 28-летнего жителя Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

В ночь с 25 на 26 июня 27-летний житель села Новопушкинское Энгельсского района вместе с несколькими приятелями и подругами находились на участке возле одного из домов по улице Центральной в селе Ленинское.

Мимо них шли двое местных жителей. Из-за незначительного повода между компаниями завязалась словесная перепалка. Один из них подошел к 27-летнему представителю противоположной компании с агрессией. Между мужчинами завязалась серьезная драка. Медики доставили 32-летнего потерпевшего в больницу, где через некоторое время он скончался.

Злоумышленник на следующее утро явился в полицию и написал явку с повинной.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.