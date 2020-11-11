Суд признал 44-летнего саратовца виновным в убийстве. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что 13 июля мужчина пил спиртное с другом детства и своей приятельницей в квартире на 3-м Кавказском тупике. Они не раз пополняли запасы алкоголя, 14 июля днем гражданин вновь предложил гостю выпить. Тот отказался, схватил нож и трижды воткнул его в грудь оппоненту.

Вспомнив, что перед ним все-таки друг, мужчина отвел его в комнату, пытался зашить раны, сделать скобы из пивной банки и обмотал его бинтом.

Все усилия оказались тщетны, тогда гражданин ушел вместе с женщиной.

Он ходил по улицам, пока его не задержала полиция.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти потерпевшего стало проникающее колото-резаное ранение груди слева с повреждением сердца, массивная кровопотеря.

Теперь он проведет девять с половиной лет в колонии строгого режима.