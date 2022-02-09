В Саратове за нарушение миграционного законодательства осужден местный житель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Как установлено в ходе расследования, в период с сентября по октябрь прошлого года 37-летний саратовец фиктивно поставил на миграционный учёт 62 иностранных граждан, зарегистрировав их в своей квартире на улице Сакко и Ванцетти. Жилое помещение иностранцам фактически не предоставлялось.

Свою вину в совершении преступления мужчина признал полностью. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на год колонии строгого режима.