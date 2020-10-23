Суд признал 33-летнего саратовца виновным в убийстве трех человек с особой жестокостью и умышленном уничтожении чужого имущества. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что 21 августа вечером мужчина, которому было на тот момент 32 года, пил спиртное у себя в квартире в двухэтажке на Вольской улице Саратова. Там же жили его родители и супруга.

Гражданин подозревал жену в измене, он напился и завязалась ссора. Он решил прикончить неверную, около 23:00 поджег мусор в чулане под лестницей на первом этаже здания и ушел.

Домочадцы спали, прибывшие пожарные вытащили из полыхающего дома его 35-летнюю супругу, 55-летнего отца и 50-летнюю мать-инвалида. Мужчина и возлюбленная скончались в карете “скорой”, а родительница умерла в больнице.

Полиция выяснила, где находится злоумышленник. Еще до начала следствия и в суде он признал свою вину.

Злоумышленнику дали пожизненное.