Суд признал 41-летнего саратовца виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человеку, что повлекло за собой смерть. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что 8 декабря 2019 года днем он встретился с 31-летним знакомым для обсуждения вопроса на Кумысной поляне. Между ними вспыхнул конфликт, старший из них избил оппонента битой и скрылся.

Потерпевший с другом дошел до дома, а к врачам идти не захотел. Утром 9 декабря 2019 года его приятель обнаружил труп.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной его гибели стала тупая травма головы с переломом костей черепа, ушибом и кровоизлиянием головного мозга.

Мужчина признал свою вину под тяжестью собранных доказательств, он проведет семь лет в исправительной колонии строгого режима.





