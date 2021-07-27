Суд признал 21-летнего саратовца виновным в покушении на изнасилование. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что вечером 14 ноября на даче в поселке Жасминный Саратова собралась компания молодых людей по случаю празднования 20-летия подруги. Один из молодых людей злоупотребил алкоголем, воспользовался моментом, когда они с девушкой остались одни и начал бить ее. А потом — кусать и пытаться изнасиловать. Потерпевшая стала звать на помощь, спустя некоторое время звуки борьбы услышали двое парней из компании. Они пресекли действия приятеля.

О случившемся девушка сообщила в правоохранительные органы.

Злоумышленник так и не признал своей вины, он получил три года исправительной колонии общего режима.