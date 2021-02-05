Суд признал 22-летнего рецидивиста из Саратова виновным в кражах. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что 3 июня 2020 года парень увидел на остановке мобильник марки ZTE стоимостью 2,25 тысячи рублей, который принадлежал несовершеннолетнему. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, парень взял телефон и через его мобильный банк перечислил себе тысячу рублей.

13 июня около 23:25 он же увидел велосипед марки Stels стоимостью 5,629 тысячи рублей и взял его с собой, а потом продал.

В ночь с 15 на 16 июня молодой человек унес трехколесный велосипед марки Brauberg за 3,696 тысячи рублей и электромотоциклы “Полицейский” с пятого этажа своего дома на улице Лисина. Сумма ущерба составила 6,427 тысячи рублей.

13 июля с 2:00 до 5:00 он ехал в такси на переднем пассажирском сидении. Проезжая мимо одного из домов на Отрадной улице он взял у водителя телефон марки Honor 8A стоимостью 6,546 тысячи рублей. Тот потребовал возвращения гаджета, в ответ на что пассажир открыл дверь авто и скрылся с места происшествия. Впоследствии он отправил с устройства себе 7,9 тысячи рублей через мобильный банк.

Молодой человек признал свою вину.

Ему дали три года и месяц исправительной колонии строгого режима.