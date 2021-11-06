Домой Рубрики Новости Саратова Саратовец попал под колеса иномарки в Жасминном РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Саратовец попал под колеса иномарки в Жасминном По Новости Саратова - 06.11.2021 286 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Накануне произошёл наезд на пешехода в поселке Жасминный Саратова. Как сообщили очевидцы происшествия, автомобиль «Toyota» сбил пешехода мужчину. Пострадавший был госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняются. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА На пожаре в Кировском районе Саратова обгорел 60-летний мужчина Четыре улицы Саратова остались без воды до вечера В селе Березина Речка Саратовской области сгорел частный дом ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ На пожаре в Кировском районе Саратова обгорел 60-летний мужчина Новости Саратова - 06.11.2021 0 Сегодня ночью, 6 ноября, на пульт "01" в Саратове поступил сигнал о пожаре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС. Горел жилой двухэтажный дом на улице... Четыре улицы Саратова остались без воды до вечера 06.11.2021 В селе Березина Речка Саратовской области сгорел частный дом 06.11.2021 Племянник нашел окровавленное тело своего дяди под Саратовом 06.11.2021 Поселок Затон и улица в Саратове остались без воды в субботу 06.11.2021