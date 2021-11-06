Накануне произошёл наезд на пешехода в поселке Жасминный Саратова.

Как сообщили очевидцы происшествия, автомобиль «Toyota» сбил пешехода мужчину.

Пострадавший был госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняются. 

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