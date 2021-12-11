В Кировском районе инспектором ДПС было выявлено административное правонарушение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратову.

Во время оформления протокола 28-летний водитель предложил полицейскому взятку за непривлечение его к административной ответственности. Сотрудник полиции предупредил водителя о последствиях коррупционного поведения, однако мужчина проигнорировал предупреждения.

С места происшествия изъяты деньги в размере 1500 рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.