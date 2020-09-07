В минувшую субботу, 5 сентября, в 20:00 в Михайловском районе Рязанской области на 237 километре трассы Р22 «Каспий» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.

По предварительным данным 46-летний водитель ВАЗ-2112 из Тамбова на скорости потерял управление и влетел в Volvo, за рулем которого был 39-летний житель Волгоградской области. От удара иномарка по инерции столкнулась с Mercedes под управлением 53-летнего жителя Волгограда и Chevrolet Lacetti, которым управлял 54-летний саратовец. А также Mazda 6 с 22-летним жителем из Московской области за рулем и ВАЗ-2112 под управлением 27-летнего жителя Липецкой области.

От полученных травм виновник аварии скончался на месте событий.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются.

