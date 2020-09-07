В минувшую субботу, 5 сентября, в 20:00 в Михайловском районе Рязанской области на 237 километре трассы Р22 «Каспий» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.

По предварительным данным 46-летний водитель ВАЗ-2112 из Тамбова на скорости потерял управление и влетел в Volvo, за рулем которого был 39-летний житель Волгоградской области. От удара иномарка по инерции столкнулась с Mercedes под управлением 53-летнего жителя Волгограда и Chevrolet Lacetti, которым управлял 54-летний саратовец. А также Mazda 6 с 22-летним жителем из Московской области за рулем и ВАЗ-2112 под управлением 27-летнего жителя Липецкой области.

От полученных травм виновник аварии скончался на месте событий.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here