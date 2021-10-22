Полиция расследует уголовное дело по факту мошенничества в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

—Один из подозреваемых разместил на сайте бесплатных объявлений ложную информацию о продаже снегоуборочной машины. После того, как житель Маркса связался с псевдо продавцом и перевел на указанный им счет в качестве задатка 22 тысячи рублей, подозреваемый перестал выходить на связь. Обманутый гражданин обратился в полицию, — сообщает ведомство.

Полицейские установили, что номер в объявлении зарегистрирован на 19-летнего жителя Ярославля. Задержанный молодой человек пояснил, что деньги, которые выманил у жителя Маркса, уже потратил. Кроме того, фигурант указал на своих подельников – жителей Ярославля 24 и 20 лет, которые на тот момент находились на территории Новгородской области.

Все трое фигурантов были доставлены в О МВД России по Марксовскому району. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В ходе расследования уголовного дела полицейским предстоит выяснить, сколько еще доверчивых граждан попались на объявления подозреваемых.