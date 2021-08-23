Житель Саратова попался на удочку мошенников при попытке купить спортивный костюм.

Мужчина нашел объявление о его продаже в социальной сети, и связался с продавцом по указанному номеру. Созвонившись, он договорился с продавцом о сделке, и по договоренности перевел продавцу 3,3 тысячи рублей, после чего продавец перестал выходить на связь.

Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию. Вскоре продавца нашли, им оказалась 28-летняя жительница Балашовского района. Она созналась в содеянном и рассказала, что уже потратила деньги.

Ее отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.