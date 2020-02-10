38-летний саратовец осужден за сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает областная прокуратура.

Весной прошлого года Сичкарук договорился с посредником через Интернет, что последний привезет в регион героин. Для получения партии злоумышленнику дали денег для аренды жилья в столице и транспортировки незаконного порошка. В эту сумму также входила оплата за проделанную работу.

При доставке дури в одном из кафе Татищевского районе курьер был задержан. Во время досмотра при нем было обнаружено и изъято полкило героина.

Сейчас Сичкарук приговорен в десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.