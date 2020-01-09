Житель Саратова готовится предстать перед судом аз убийство собутыльника, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

7 ноября в частном доме на улице Тракторная в Кировском районе Саратова выпивали двое мужчин. По мере увеличения содержания алкоголя в крови собутыльников, хозяин дома — 40-летний мужчина начал предъявлять своему 50-летнему гостю претензии за то, что тот курит его сигареты без спроса. Приятель замечание проигнорировал и взял из пачки очередную сигарету.

Хозяин дома разозлился, схватил со стола нож и четырежды ударил им в грудь своего товарища. Тот умер почти мгновенно. Несмотря на присутствие в доме трупа, злоумышленник спокойно лег спать.

Тело убитого обнаружили медики «скорой помощи», прибывшие на вызов в соседний дом. Врачи просто ошиблись адресом. Констатировав смерть, они вызвали сотрудников полиции и направились по основному вызову.

Во время следствия мужчина полностью признал вину. Его уголовное дело передали в суд.