22 марта в Саратове инспектором ДПС было выявлено административное правонарушение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Так, во время оформления протокола 42-летний водитель остановленного автомобиля предложил полицейскому деньги за непривлечение его к административной ответственности.

Сотрудник полиции отказался и предупредил его о последствиях, однако мужчина данные предупреждения проигнорировал.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.