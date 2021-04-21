Саратовские правоохранители задержали 35-летнего саратовца, подозреваемого в сбыте поддельных пятитысячных купюр в комиссионном магазине. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

При досмотре у него изъяли две фальшивые банкноты номиналом в две тысячи рублей. Задержанный сказал, что это подарок дочери, чтобы использовать как книжную закладку. А подарил их ему друг.

Выяснилось, что мужчина заказал через интернет семь поддельных купюр номиналом в пять тысяч рублей. Он ходил по цветочным магазинам и точкам со спиртным, отдавал эти деньги, а сдачу получал настоящую. Один из продавцов долго сравнивал банкноту с настоящей, но мужчина уговорил его взять подделку.

В итоге его отпустили под подписку о невыезде.