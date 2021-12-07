В полицию Октябрьского района Саратова обратился 29-летний мужчина с заявлением о факте мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Мужчина рассказал, что в октябре нашел объявление о продаже зимних шин стоимостью 10 тысяч рублей. Заявитель связался с продавцом и перевел ему деньги за покупку. Впоследствии незнакомец предложил приобрести у него б/у комплект резины всего за 4 тысячи рублей. За них мужчина также перевел деньги.

После этого продавец перестал выходить на связь, а объявление удалил. Им оказался ранее судимый по аналогичный статье 22-летний уроженец Одинцово.

Подозреваемый пояснил, что товара у него нет, а соответствующие картинки для объявления он нашел в интернете. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.