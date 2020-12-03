36-летний житель поселка Солнечный остался без денег, хотя он собирался продать iPhone 11 в сети. Об этом сообщили в городском УМВД.

Он разместил объявление, вскоре с ним связался покупатель и в назначенный день сообщил о готовности к покупке.

Наличных у мужчины не оказалось, он предложил перевести деньги через мобильный банк.

Незнакомец показал на экране телефона сообщение о переводе, но деньги на самом деле не поступили.

Сумма ущерба составила 46,5 тысячи рублей.

Предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался 37-летний рецидивист. Мужчина признался, что показал шаблон сообщения, а мобильник сдал в комиссионку.

Полицейские выясняют, причастен ли злоумышленник к другим преступлениям.