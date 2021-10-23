Желание купить корову по объявлению обернулось для жителя Саратовской области потерей пяти тысяч рублей, переведенных в качестве предоплаты. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Житель поселка Ветельный Балашовского района стал жертвой мошенничества в марте этого года. По объявлению на сайте «Авито» он хотел приобрести корову породы «Джерси», связался с хозяином, после чего перевел тому предоплату 5 тысяч рублей. Только вот ни саму животину, ни каких-либо известий от продавца больше не получил.