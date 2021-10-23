Желание купить корову по объявлению обернулось для жителя Саратовской области потерей пяти тысяч рублей, переведенных в качестве предоплаты. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.
Житель поселка Ветельный Балашовского района стал жертвой мошенничества в марте этого года. По объявлению на сайте «Авито» он хотел приобрести корову породы «Джерси», связался с хозяином, после чего перевел тому предоплату 5 тысяч рублей. Только вот ни саму животину, ни каких-либо известий от продавца больше не получил.
Осознав, что обманут, мужчина обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело. Следы «виртуальной бурёнки» привели саратовских полицейских в Свердловскую область. Там задержан выдававший себя за продавца 34-летний мужчина.
Сельчанина задержали сотрудники уголовного розыска, он дал признательные показания. Сейчас ему избрана мера в виде обязательства о явке.