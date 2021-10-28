Житель Заводского района стал жертвой дистанционного мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратову.

Как рассказал 36-летний саратовец, ему позвонила неизвестная женщина. Она представилась сотрудницей компании, предоставляющей услуги по подбору персонала и поиску работы. Незнакомка сообщила, что имеются вакансии в сфере управления финансовыми активами, и она может оказать содействие в трудоустройстве.

После этого с мужчиной непосредственно связался сам «работодатель», который пояснил, что для одобрения кандидатуры необходимо оформить кредитную карту, а затем пройти верификацию. Жертве предоставили специальную ссылку, перейдя по которой мужчина заполнил требуемые данные, после чего обнаружил списание 110 тысяч рублей.

По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело.